فيدرر يتوج بطلا لشتوتغارت وينتزع صدارة التصنيف من نادال

اخبار الآن | شتوتغارت - ألمانيا (وكالات)

توج الأسطورة السويسري روجرر فيدرر بلقب بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس المعروفة بكأس مرسيدس الأحد على حساب منافسه الكندي ميلوس راونيتش.

ونجح فيدرر في انتزاع لقب بطولة مرسيدس للتنس عقب الفوز على الكندي راونيتش في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 4 و 7 - 6.

من جانبه، فقد أعرب فيدرر عن سعادته بفوزه بلقب البطولة الألمانية قائلا:" أشعر بسعادة غامرة، لقد كانت مباراة نهائية جيدة، حيث أنني عدت بعد فترة غياب".

وأضاف:" الأمور كانت صعبة بعض الشئ في السنوات الأخير، ولكن كل شئ سار لصالحي، لعبت بشكل جيد اليوم، وحققت اللقب وآمل مواصلة الفوز في هاله وويمبلدون، خاصة مع عودتي لصدارة التصنيف ما يجعلها دفعة معنوية لي".

ويعد فوز فيدرر، الذي تحقق في 78 دقيقة، وأحرز به لقبه الأول في شتوتغارت، إعدادا مثاليا للنجم السويسري قبل أن يبدأ الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون.

ومدد "المايسترو" مسيرته الخالية من الهزائم إلى 16 مباراة على الملاعب العشبية على مدار 12 شهرا. وسيبدأ بطل شتوتغارت الإثنين أسبوعه الـ310 على قمة التصنيف العالمي، قبل أن يحاول الدفاع عن لقب بطولة هاله.

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