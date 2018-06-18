صلاح يعلن بالفيديو جاهزيته لقيادة الفراعنة أمام روسيا

... تعرف على قائمة "أشهر" اللاعبين العرب كشفت مجلة "فوربس" عن تصدّر النجم المصري محمد صلاح، المحترِّف في ليفربول الإنكليزي، قائمة أشهر عشرة لاعبين عرب لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي

... "التوقيع" الذي حرم جيرارد من كل البطولات! حينما يلتقى ستيفن جيرارد اسطورة ليفربول مع اي شخص يطلب منه الحصول على توقيعه، قد تعود به الذاكرة الي سنوات مضت، وحرمه عدم القيام بتوقيع مماثل من الحصول على كل البطولات.

... طائرة تغير مسارها فجأة.. والسبب ظهور جسم غريب في السماء! ​بشكل مفاجئ، غيّرت طائرة متجهة إلى مدينة ليفربول الإنكليزيّة مسارها بعدما رصد فريق المراقبة في المطار جسماً غامضاً فوق نهر المرزي.

... مصر تخسر أولى مباراياتها أمام الأوروغواي بهدف قاتل خسر المنتخب المصري بصعوبة بالغة أمام الأوروغواي بهدف نظيف قاتل، خلال أولى مباريات الفراعنة في كأس العالم 2018.

... المغرب يستهل مشواره في المونديال اليوم بلقاء إيران يستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بمواجهة منافسه المنتخب الإيراني، على ملعب كريستوفسكي، في سان بطرسبورغ لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية...