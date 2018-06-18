صلاح يعلن بالفيديو جاهزيته لقيادة الفراعنة أمام روسيا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
أكد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول جاهزيته لقيادة منتخب بلاده أمام روسيا البلد المضيف لكأس العالم، ووجه رسالة فيديو لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل.
ويأمل مشجعو الفراعنة عودة صلاح الغائب عن الملاعب منذ إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تدخل من سرخيو راموس مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.
ونشر محمد صلاح تسجيلا ترويجيا لصالح شركة الملابس الرياضية "أديداس" على كافة حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي مصحوبا بعبارة "جاهز غدا، بقوة 100 مليون".
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وغاب صلاح عن مباريات الفراعنة الودية قبل كأس العالم وظهر للمرة الأولى على مقاعد البدلاء أمام أوروغواي اللقاء الافتتاحي الذي خسره المصريون بهدف في الدقائق الأخيرة.
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