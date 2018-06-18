تونس تطمح إلى تخطي إنكلترا وفتح ممر إلى ثمن النهائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في مباراة ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير، يواجه المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، في الدور الأول للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018، والتي تضم أيضًا بنما وبلجيكا، وسيستضيف ملعب فولغوغراد أرينا اللقاء.

ويسعى منتخب تونس لحفظ ماء وجه الكرة العربية، بالخروج من مباراة إنجلترا بكسب أول نقطة على الأقل في النسخة الـ21 من المونديال، بعد الهزائم الثلاثة التى تعرضت لها منتخبات السعودية ومصر والمغرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة كأس العالم.

وتنفس نبيل معلول المدير الفنى لمنتخب تونس الصعداء بعدما تأكد جاهزية على معلول جناح النادى الأهلى ووهبى الخزرى للمشاركة فى مباراة إنجلترا اليوم.

وفى المقابل، يسعى منتخب إنجلترا لحصد النقاط الثلاث فى ضربة البداية نحو تحقيق حلم الحصول على كأس العالم، لتعويض الجماهير عن النكسات التى تعرض لها طوال السنوات الماضية، حيث الخروج المذل من الدور الثانى على يد أيسلندا، فى بطولة كأس الأمم الأوروبية التى أقيمت فى فرنسا قبل عامين، كذلك الخروج من الدور الأول فى بطولة كأس العالم التى أقيمت قبل 4 أعوام فى البرازيل.

ويمتلك المنتخب الإنجليزى مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة المباراة لصالح منتخب "الأسود الثلاثة" مثل هارى كين، ورحيم سترلينج وديلى آلى وجيسى لينجارد وجيمى فاردى.

وسيدير مباراة تونس وإنجلترا طاقم تحكيم كولومبى، بقيادة ويلمار رولدان، بينما سيساعده أليكساندر جوزمان وكريستيان ديلاكروز.

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