بلجيكا تحرز الهدف الأول على بنما في بداية الشوط الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أحرز المنتخب البلجيكي منذ قليل الهدف الأول مع انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع منتخب بنما وذلك من تسديدة قوية إرتقت فوق حارس مرمى المنتخب البنمي الوافدة الجديدة للمونديال.

وكانت التوقعات تشير الى أن بلجيكا لن تواجه صعوبة في حجز إحدى بطاقتي المجموعة إلى الدور ثمن النهائي على الأقل إلا أن مارتينيز Martínez أبلغ لاعبيه بضرورة ألا يستبق لاعبوه أنفسهم حيث شهدت المباراة صمود المنتخب البنمي بمواجهة هجمات بلجيكا.