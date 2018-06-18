السويد تفوز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف من ركلة جزاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تغلب المنتخب السويدي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد من ضربة جزاء إعتماداً على تقنية الفيديو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات المونديال المقام في روسيا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد أندرياس غرانكفيست من ركلة جزاء إحتسبها حكم المباراة بالإعتماد على تقنية الفيديو في الدقيقة 65 من زمن اللقاء .

و سيواجه المنتخب السويدي نظيره الألماني والكوري الجنوبي مع المكسيكي في الجولة الثانية من البطولة يوم 23 من الشهر الجاري.

ومدرب السويد إعتمد يان أندرسون على طريقة لعب "4-4-2" بوجود أوغوستينسون في الجبهة اليمني لوستيج في الجبهة اليسرى وقلبي الدفاع جرانكفيست، يانسون ورباعي الوسط لارسون، إيكدال، فورسبرج، كلايسون تحت المهاجمين بيرج، تويفونين".

بالمقابل لعب شين تاي يونج، مدرب كوريا الجنوبية بطريقة "4-3-3" بوجود كل من يونغ لي، بارك جو هو، كيم يونج جون، جانج هيون سوو في قلب الدفاع وأمامهم ثلاثي الوسط، كوو جا تشيول، كي سونج يونج، لي جاي سونج تحت الثلاثي سون هيونج مين، كيم شين ووك، هوانج هي تشان.

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