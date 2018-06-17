رابع أيام المونديال.. عودة البطل ونيمار يقود البرازيل

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)

يترقب عشاق الكرة والساحرة المستديرة عددًا من المباريات المهمة في اليوم الرابع من كأس العالم والذي انطلق يوم الخميس الماضي بمباراة روسيا والسعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأقيمت حتى الآن 8 مباريات يعتبر من أبرزها لقاء أسبانيا والبرتغال والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (3-3) في إطار المجموعة الثانية.

وفيما يلي أبرز ملامح مباريات اليوم والذي يشهد ظهور المنتخب البرازيلي والألماني:

كوستاريكا × صربيا

تعود كوستاريكا إلى كأس العالم مجددًا بعد مشوار تاريخي في مونديال 2014 والذي أقيم في البرازيل.

المنتخب الكوستاريكي في مونديال 2014 وصل إلى دور ربع النهائي بعد أن نجح في تخطي مجموعته والتي ضمت كلاً من إنجلترا وإيطاليا وأوروجواي، إلا أن القطار توقف بعد الخسارة من هولندا (4-3) بنتيجة الركلات الترجيحية.

في المقابل، تشارك صربيا بعد غياب عن النسخة السابقة حيث كانت آخر مشاركة في جنوب إفريقيا 2010 والتي شهدت فشل صربيا في بلوغ دور المجموعات رغم الفوز على ألمانيا بهدف في المباراة الثانية.

ونجحت صربيا في الوصول إلى مونديال روسيا بعد احتلالها صدارة المجموعة الرابعة متفوقة على عدة منتخبات من بينها أيرلندا وويلز والنمسا.



ألمانيا × المكسيك

تأمل ألمانيا بطلة العالم في النسخة الماضية السير على خطى إيطاليا والبرازيل اللذان توجا باللقب مرتين على التوالي حيث حقق الأول بطولتي 1934 و1938 فيما توج الثاني بنسختي 1958 و1962.

هذه المواجهة ستكون الرابعة للمنتخب الألماني أمام المكسيك في النهائيات حيث كانت آخر المواجهات انتهت لصالح الألمان بنتيجة (4-1) في نصف نهائي كأس القارات والذي أقيم العام الماضي.

وكانت أولى المباريات في مونديال 1978 وانتهت بفوز المنتخب الألماني بتفوق كاسح بنتيجة (6-0)، وواصل الألمان تفوقهم في مونديال 1986 في المكسيك، ثم الفوز (2-1) في مونديال 1998.

البرازيل × النمسا

ستعود البرازيل مجددًا إلى نهائيات كأس العالم بعد التجربة المؤلمة في النسخة الماضية والتي شهدت الخسارة من ألمانيا في نصف النهائي بنتيجة (7-1).

ويدخل المنتخب البرازيلي وهدفه تحقيق بداية جيدة خاصة أن منتخب السامبا لديه تاريخ مميز في المباريات الافتتاحية من خلال الفوز في 16 مباراة من أصل 20 في كأس العالم.

المنتخب البرازيلي تحت قيادة مدربه تيتي نجح في حجز تذكرة الوصول لروسيا مبكرً حيث تصدر مجموعة أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن تشهد مباراة البرازيل وسويسرا عودة النجم نيمار دا سيلفا والذي كانت تحوم الشكوك حول غيابه عن المونديال بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في كأس فرنسا.

في المقابل، تبدو سويسرا غير مرشحة بالفوز باللقب لكنها قدمت مباريات رائعة رغم وصولها للمونديال من خلال الملحق.

سويسرا نجحت في تقديم مستويات جيدة في تصفيات أوروبا وتعرف جيدًا كيف تخطف الأضواء خلال المباريات الافتتاحية خاصة أنها نجحت في الفوز على أسبانيا في جنوب إفريقيا 2010 حينها فاز الماتادور باللقب بعد الفوز على منتخب هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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