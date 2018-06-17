حظوظ العرب في المونديال بعيون الجمهور الروسي

أخبار الآن | سان بطرسبورغ - روسيا (محمود طه)

أُصيب الجمهور العربي بخيبة أمل كبيرة في بداية الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم، بعد خسارة منتخبات السعودية ومصر والمغرب، فيما تبقى مواجهة المنتخب التونسي أمام انكلترا هي الأمل الوحيد لتجنب جولة افتتاحية كارثية.

وفي هذا الصدد، تحدثنا إلى بعض من الجمهور الروسي في مدينة سان بطرسبورغ للتعرف أكثر على انطباعاتهم عن المنتخبات العربية والأداء المقدم من جانبها في الأيام الأولى من العرس الكروي الذي تحتضنه الملاعب الروسية حتى منتصف الشهر المقبل.

بالحديث عن المنتخب السعودي، أبدى قطاع كبير من الجمهور الروسي استغرابه من المستوى الذي ظهر عليه الأخضر في المباراة الافتتاحية، حتى أن بعضهم لم يصدق أن منتخب بلادهم قادر على الفوز بنتيجة ثقيلة قوامها خمسة أهداف في المونديال.

كما أضافوا أن هذه المباراة لا تعبر عن مستوى الدب الروسي الحقيقي الذي لم يختبر من الأساس نظرا للمستوى المتواضع الذي ظهر به الأخضر وكأنه لم يحضر إلى أرض الملعب.

أما المنتخب المصري فقد حظي بجانب لا بأس به من الإشادة بعد المستوى الذي ظهر به في لقاء أوروغواي رغم الخسارة، ويرى الجمهور الروسي أن غياب نجم الفريق محمد صلاح عن المواجهة قد أثّر بشكل ملحوظ على المردود الهجومي للفراعنة، فعلى الرغم من سيطرتهم على مجريات اللقاء في بعض الفترات، لم ينجحوا في ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

كما أثنى الروس على حارس المرمى المصري محمد الشناوي، ولكنهم لم ينسوا التأكيد على أنه لن يظهر بنفس المستوى أمام منتخبهم في الجولة القادمة، كما تمنى بعضهم عدم لحاق صلاح بالمباراة حتى يتمكنوا من حسم بطاقة التأهل سريعاً وقبل مواجهة أوروغواي في الجولة الأخيرة.

حظوظ الفراعنة والمنتخب السعودي تبدو شبه معدومة في عيون جماهير روسيا، إلا لو حدثت معجزة وتمكن صلاح من قيادة المنتخب المصري في الجولتين المقبلتين، حينها قد ينجح الفراعنة في العبور.

المنتخب المغربي نال القسط الأكبر من التعاطف نظرا للمستوى الذي ظهر به في مواجهة إيران، وترى الجماهير الروسية أن هذه الخسارة هي الأشد ألماً في جميع المباريات التي أقيمت حتى الآن.

أسود الأطلس خسروا في الوقت القاتل بهدف عكسي جاء ليخالف جميع التوقعات التي سبقت المباراة، كما جاءت النتيجة مغايرة تماما لسير اللقاء.

ويرى الجمهور الروسي أن العودة في البطولة صعبة للغاية على الأسود بعد المستوى الهائل الذي شاهدوه في مباراة البرتغال واسبانيا، وهو ما يرجح كفتيهما للتأهل إلى الدور الثاني.

حظوظ المنتخبات العربية الثلاث في العبور إلى الدور الثاني تبدو صعبة ومعقدة من وجهة نظر الجماهير الروسية، ولكن يبقى الأمل موجودا طوال ١٨٠ دقيقة متبقية لكل منهم على المستطيل الأخضر.

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