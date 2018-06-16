سعوديون يتوقعون الفائز بكأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تطغى مجريات كأس العالم لكرة القدم على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

ويترقب المتابعون بشغف من سيفوز في نهاية السباق حيث امتلأ تويتر بالوسوم المتعلقة بنتائج المباريات وتوقعات النتائج.

وكان ضمن أبرز الوسوم اليوم وسم "من_بيفوز_بكاس_العالم" الذي ظهر في المرتبة الثانية بين أكثر الوسوم انتشارا في السعودية وعدة دول عربية كان أبرزها مصر والبحرين.

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وفي السعودية مايزال الاهتمام مستمرا بمباراة المنتخب السعودي والروسي في افتتاحية البطولة، التي انتهت بخسارة السعوديين بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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