النحس رافق ميسي الذي لم يحقق مع بلاده أي لقب دولي مهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما خسر نجم منتخب الأرجنتين ولاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في مباراة منتخب بلاده مع منتخب أيسلندا حيث فرض الأخير التعادل مستفيداً من نقطة واحدة في مجموعته الرابعة.



وفشل ميسي في منح نقاط الفوز لفريقه عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله و ذلك في أول مواجهة للمنتخبين في مونديال روسيا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث وسجل الأرجنتين أولا عبر لاعب مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو في الدقيقة 19، ثم أدرك المنتخب الآيسلندي التعادل عبر ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

و يقول رياضيون دوليون أن النحس يلازم النجم الأرجنتيني في مشاركاته الدولية، إذ لم يحقق مع بلاده أي لقب دولي مهم، وسبق أن أضاع ركلة جزاء في المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام تشيلي أفقدت بلاده فرصة الحصول على اللقب.





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