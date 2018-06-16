الجمهور العربي ينتظر مقابلة نسور قرطاج الاثنين القادم

أخبار الآن| موسكو- روسيا (متابعات)

ينتظر الجمهور العربي مشاركة مهمة ومؤثرة لمنتخب تونس في بطولة كأس العالم روسيا 2018، والتي انطلقت الخميس، ويخوض المنتخب التونسي أولى مبارياته، أمام نظيره الإنجليزي يوم الإثنين 18 يونيو الجاري بمدينة “فولغوجراد” في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت تونس، وتعد هذه هي المشاركة الخامسة في تاريخ “نسور قرطاج”، وأوقعت القرعة منتخب تونس، بقيادة المدرب نبيل معلول، في المجموعة السابعة في كأس العالم روسيا 2018، بجانب منتخبات؛ إنجلترا وبلجيكا وبنما.

تونس تسعى لحصد أول ثلاث نقاط فى أقوى مباراتها، يدخل منتخب تونس العربى الشقيق ممثل إفريقيا فى أولى مبارياته بالمجموعة أمام منتخب إنجلترا، ويسعى المنتخب التونسى فى حصد ثلاثة نقاط أولى له فى كأس العالم، كما يسعى نسور قرطاج فى وضع بصمة في كأس العالم والظهور بالشكل المقنع، ويطمح اللاعبين فى عمل إنجاز تاريخى لهم ورفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية خلال المنافسات.



وقدم المنتخب التونسى أداء جيد خلال مبارياته الودية استعدادا للمونديال، وخسر فى اخر لقاءاته من منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 قبل نهاية المباراة بدقائق، منتخب انجلترا يسعى لرفع كأس البطولة وحسم أولى لقاءاته فى البطولة، يخوض منتخب انجلترا أولى مبارياته فى كأس العالم بدور المجموعات أمام نظيره منتخب تونس، ويأمل المنتخب الإنجليزى فى تحقيق الفوز فى المباراة من أجل بدء البطولة بعدم الهزيمة، كما يطمح منتخب انجلترا بعد تشكيله مجموعة من اللاعبين العالميين في خوض غمار البطولة من أجل الوصول للحلم ورفع كأس البطولة، كما يستعد المنتخب فى الظهور بشكل قوي من أجل إثبات نفسه في البطولة وإظهار قوة الفريق من أجل التمثيل المشرف في البطولة.

وكان المنتخب الإنجليزى قد استعد لكأس العالم ببعض المباريات الودية، وقدم المنتخب المستوى المستوى الفنى والبدنى المطلوب خلال فترة الاستعدادات.



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