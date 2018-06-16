أرباح روسيا من مونديال 2018 لن تغطي إنفاقها الهائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

توقع مؤسسة موديز العالمية للأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية أن تكون إيرادات روسيا من مونديال 2018 باهتةً مقارنةً بالانفاق الروسي الذي تجاوز 14 مليار دولار منذ عام 2013 و حتى عام 2017 الماضي , غير أن موسكو توقعت أرباحاً حتى بعد المونديال .



الفوائد التي تأملها روسيا من إيرادات مونديال كأس العالم لن تكون كما يريدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يتوقع أن يؤدي مونديال 2018 إلى تعزيز الإقتصاد الروسي وفق مؤسسة موديز العالمية, برغم أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعت تحقيق ملياري دولار خلال تدفق السياح والمشجعين من جميع أنحاء العالم.

روسيا تستضيف كأس العالم لأول مرة وقد أنفقت أكثر من 14 مليار دولار على إستضافة البطولة التي تـُعد الأغلى في التأريخ, غير أن تقرير "مؤسسة موديز" قال إن روسيا ستختبر منفعة إقتصادية قصيرة بعد إنفاقها أموالاً هائلة على البنى التحتية , حيث أن الاستثمارات المتعلقة بالمونديال من عام 2013 إلى عام 2017 لا تمثل سوى 1٪ من إجمالي الاستثمارات.

و توقعت مؤسسة موديز أن تكون الحوافز الاقتصادية لإستضافة روسيا لمونديال 2018 باهتة مقارنة بحجم إقتصادها الذي يبلغ ترليوناً وثلاثة مليارات دولار كون البطولة لن تستمر سوى شهر واحد فقط.

تقرير "مؤسسة موديز" أشار أيضاً الى أن البنى التحتية الجديدة ستولد عائدات ضريبية إضافية وتقلل من الإنفاق في المستقبل لكن الإنفاق على المونديال أثر سلباً على الموازنة الحكومية في مناطق روسية عدة مثل سانت بطرسبورغ وسمارا أوبلاست , و هو ما دفع بوتين الى تأكيد ضرورة إن يؤتي هذا الإنفاق ثماره.

أما أهم العوامل السلبية من الإنفاق على إستضافة روسيا مونديال 2018 فهي عدم وجود فنادق ومراكز إقامة ومطاعم متوسطة المستوى , فضلا عن ضوابط التأشيرات المرهقة لحاملي التذاكر برغم أن جميع الفنادق والمنتجعات قد تم حجزها وفق خبراء دوليين في الرياضة والسياحة, لكن أكثر البنى التحتية إستفادة من الإنفاق على قطاع السياحة هي المطارات , حيث يـُتوقع أن يصل عددُ الرحلات الى أكثر من 37 مليوناً ما يجعل روسيا تحقق نسبة نمو قد تصل الى 4% بحلول عام 2022.

و سبق هذا الحدث الرياضي العالمي فرض عقوبات إقتصادية أمريكية وأوروبية على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 الماضي بالإضافة الى تأثير قضية التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 ومحاولة إغتيال العميل الروسي المزدوج في بريطانيا سيرغي سكريبال , غير أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أبدت ثقتها بأن عقوبات الغرب لن تؤثر على المونديال كونه حدثاً عالمياً كبيراً ومنقطعَ النظير.

من الرياض نادر البارودي مستشار اقتصادي

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