تجري الآن في مونديال روسيا: إسبانيا 1 - 2 البرتغال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت مباراة قمة الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018 عن المجموعة الثانية بين المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي، على ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي الروسية.

وكان قد أعلن كل من فيرناندو هييرو مدرب المنتخب الإسباني، وفيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، عن التشكيل الرسمي لفريقهما.



وجاء تشكيل المنتخب الإسباني على النحو التالي..

حراسة المرمى: دافيد دى خيا

الدفاع: جوردي ألبا - سيرخيو راموس - سيزار أزبيليكويتا - ناتشو

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - - دافيد سيلفا - أندريس إنييستا - إيسكو

الهجوم: دييجو كوستا

بينما جاء تشكيل المنتخب البرتغالي كالتالي..

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: رافائيل جيريرو - فونتي - بيبي - سيدريك سواريس

الوسط: فيرنانديز - ويليام كارفاليو - جواو موتينيو - برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو جويديس

بداية الشوط الأول..

الدقيقة 4: هدف للبرتغال - كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء..

الدقيقة 17: لاعب المنتخب الإسباني سيرجيو بوسكيتش يتحصل على بطاقة صفراء..

الدقيقة 24: هدف لإسبانيا - دييغو كوستا..

الدقيقة 28: لاعب المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز يتحصل على بطاقة صفراء..

الدقيقة 44: هدف للبرتغال - كريستيانو رونالدو..

نهاية الشوط الأول..