المغرب يستهل مشواره في المونديال اليوم بلقاء إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم بمواجهة منافسه المنتخب الإيراني، على ملعب كريستوفسكي، في سان بطرسبورغ لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

ويأمل المنتخب المغربي في تحقيق الفوز بعد غياب طويل عن البطولة، خاصة أن مجموعته تضم منتخبي إسبانيا والبرتغال، وهذه خامس مشاركة لكل من المغرب وإيران في المونديال، علمًا أن آخر مشركة لأسود الأطلس في البطولة تعود للعام 1998 في فرنسا.

ولم ترحم القرعة المنتخبين، حيث أوقعتهما إلى جانب بطلي النسخات الثلاث الأخيرة لكأس أوروبا البرتغال (2016) وإسبانيا بطلة العالم 2010، وبطلة أوروبا (2008 و2012) اللتين تلتقيان اليوم أيضاً في سوتشي.

ويدرك المغرب وإيران جيداً أهمية النقاط الثلاث في مواجهتهما؛ كونها ستمكن الفائز من تعزيز حظوظه في بلوغ الدور الثاني على اعتبار أن البرتغال وإسبانيا سيلتقيان في الجولة الأولى في أجواء غير مثالية للأخيرة بعد صدمة إقالة مدربها جولن لوبيتيغي قبل يوم من انطلاق المونديال بسبب إعلان تعاقده مع ريال مدريد قبلها بـ24 ساعة.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة على الخصوص لأسود الأطلس الذين عادوا إلى العرس العالمي للمرة الأولى منذ 1998 والخامسة في تاريخهم بعد 1970 و1986 و1994.

ويمني المغرب النفس بتكرار إنجازه في 1986، حيث لم ترحمه القرعة حينها، إلا أنه قدم أداءً لاقى إعجاب المتابعين؛ إذ أرغم بولندا بقيادة نجمها زبينييك بونييك وفلوديميير سمولاريك، وإنجلترا بقيادة بيتر شيلتون وغاري لينيكر وكريس وودل وبراين روبسون على التعادل السلبي، قبل أن يفوز على البرتغال بقيادة باولو فوتري ومانويل بينتو وفرناندو غوميش وديأمانتينو 3 - 1. وبات المغرب حينها أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ ثمن النهائي قبل أن يسقط أمام ألمانيا الغربية بهدف للوتار ماتيوس في الدقيقة الـ87.



