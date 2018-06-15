إيران تخطف فوزاً قاتلاً من المغرب في الوقت القاتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



خسر المنتخب المغربي في الوقت القاتل أمام نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب كريستوفسكي فى مدينة سان بطرسبرغ، ضمن منافسات المجموعة الثانية من نهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

وقدم المنتخب المغربي مباراة جيدة للغاية، وشكل لاعبوه خطورة كبيرة على مرمى إيران، فيما اعتمد منتخب إيران على الهجمات المرتدة.

وفى الشوط الثاني، تبادل المنتخبان الهجمات لكنهما فشل فى هز الشباك وظل التعادل السلبي مسيطرا حتى قام عزيز بوحدوز بتسجيل هدف الفوز للمنتخب الإيراني بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 95 من زمن المباراة.

وكشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن عدد الحضور الجماهيري فى ملعب مباراة المغرب وإيران، حيث بلغ 62 ألفا و548.



ودخل النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع ريال مدريد الإسباني، التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع "أسود الأطلسي" في كأس العالم على مر العصور، بعدما مثل منتخب بلاده اليوم ويبلغ عمره 19 عاما و223 يوما، حيث أنه من مواليد 4 نوفمبر عام 1998.

كما أصبح مسعود شجاعي، أول لاعب إيراني يشارك في ثلاث نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم، بعدما شارك فى مباراة واحدة عام 2006 ولعب المباريات الثلاث فى نسخة 2014، ثم ظهر اليوم أمام المنتخب المغربي.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الإيراني 3 نقاط ثمينة تصدر بها جدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم بجانبهما كلا من منتخبي البرتغال و إسبانيا اللذان يلتقيان مساء اليوم على ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي.

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