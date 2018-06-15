تجري الآن في مونديال روسيا: مصر 0 - 0 أوروغواي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا أمام أوروغواي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى، وتعد هذه المباراة أول ظهور للمنتخب المصري في المونديال منذ 28 عاما، إذ كانت آخر مشاركة له في كأس العالم بإيطاليا 1990.

ويشهد اللقاء مواجهة قوية بين النجم المصري محمد صلاح ونجمي أوروغواي لويس سواريس وادينسون كافاني، وبحسب التشكيل النهائي للمنتخب المصري لن يخوض محمد صلاح المباراة من بدايتها وسيكون في دكة البدلاء.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها كوبر للمباراة المقررة في ايكاترنبيرغ كلا من: الحارس محمد الشناوي وأحمد فتحي وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي ومحمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمرو وردة ومروان محسن.

أما تشكيلة منتخب أوروغواي، الذي يدربه المدير الفني أوسكار تاباريز، ضمت كلا من الحارس فيرناندو موسليرا، وجييرمو فاريلا ودييجو جودين وخوسيه خيمينيز ومارتن كاسيريس ونايتان نانديز ورودرجيو بينتانكور وماتياس فيتشينو وجورجيان دي أراسكياتا، وثنائي الهجوم لويس سواريز وإدينسون كافاني.

نهاية الشوط الأول بين منتخب مصر والأوروغواي بالتعادل السلبي..

انطلاق الشوط الثاني من المباراة.