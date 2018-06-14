عشاق الساحرة المستديرة يترقبون افتتاح نهائيات كأس العالم

أخبار الآن | موسكو- روسيا (متابعات)



يترقبُ عشاقُ الساحرة المستديرة فى الرابعةِ والنصف مساء اليوم، الخميس، حفل إفتتاحِِ النسخة الـحادية والعشرين من بطولةِ كأس العالم والذى سيقامُ بملعبِ "لوجنيكي" في العاصمة الروسية "موسكو".

ويعلنُ الرئيس الروسي بوتين افتتاحَ المونديال وسطَ كوكبةٍ من نجوم العالم يتقدمُهم أكثَر من 21 رئيسَ دولةٍ جاءوا من أجلِ الساحرةِ المُستديرة.

وهذه هى المرةُ الأولى في تاريخ روسيا التى تنظمُ فيها بطولة كأس العالم، وتقامُ المباريات على اثني عشرَ استادا فى إحدى عشرة مدينة.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أن حفل الأفتتاح الذى سينطلق قبل نصف ساعة فقط على بدء المباراة الأفتتاحية التي تجمع بين منتخبى روسيا والسعودية، ضمن منافسات المجموعة الاولى التى تضم منتخبى مصر وأوروجواي، سيتولى إحياءه الموسيقار العالمى روبى ويليامز والسوبرانو الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا، بينما سيتولّى البرازيلى رونالدو الذى حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم "مرتين" تقديم الكأس أمام ملايين المشاهدين.

حفل الافتتاح من المنتظر أن يركز على الفقرات الموسيقية والاحتفاء بكرة القدم والبلد المضيف، كما سيشهد الحفل عرضا موسيقيا من آيدا جاريفولينا التى تُعد من أبرز الأصوات الشابة فى روسيا.

ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات السياسية والرياضية يأتي في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب عدد من أساطير الكرة العالمية ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

اقرا ايضا

الأخضر ضد روسيا في ضربة البداية بنهائيات كأس العالم

دعم عربي لحلم محمد صلاح لأجل 100 مليون مصري