منتخب إسبانيا يعلن شعاره في مونديال روسيا 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حدد منتخب إسبانيا شعاره في مونديال روسيا وهو "علينا أن ننجز المهمة"، حسبما جاء على لافتة رفعها المنتخب خلال تدريبات الإثنين 11 من شهر حزيران/ يونيو 2018.

ويستهل الماتادور الإسباني مشواره في كأس العالم يوم الجمعة المقبل بمواجهة البرتغال في المجموعة الثانية.

ويحاول المنتخب الإسباني أن يصل لأبعد مدى في روسيا بعد خروجه من دور المجموعات في مونديال البرازيل وخروجه من الدور الثاني في يورو 2016.





للمزيد:

منتخب المغرب يصل إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم

منتخب أستراليا يصل إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018