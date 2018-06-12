لقاء سري بين نيمار وريال مدريد واقتراب صفقة انتقاله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن لقاء سري بين المهاجم البرازيلي نيمار وممثل لنادي ريال مدريد الإسباني في مدينة ليفربول الإنجليزية، مما ينبئ بقرب صفقة انتقال لاعب نادي باريس سان جرمان إلى الفريق الملكي.

وقالت التقارير إن نيمار وممثل ريال مدريد ناقشا خلال اللقاء الذي عُـقد قبل أسبوع، تفاصيل العقد المتوقع، قبل الخطوة النهائية وهي إدخالُ باريس سان جرمان طرفا في المفاوضات.

وبعد موسم شابته إصابة طويلة وشائعات عن علاقة سيئة مع مدربه وبعض زملائه في باريس سان جرمان الفرنسي، تحدثت صحف فرنسية وإسبانية عن احتمالات كبيرة لرحيل نيمار (26 عاما) إلى النادي الملكي، بعدما انتقل من غريمه المحلي برشلونة إلى العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في أكبر صفقة بتاريخ كرة القدم.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن المرجح أن كلا من النجم البرازيلي وريال مدريد لديهما الرغبة في إتمام صفقة الانتقال.

وتتناغم التطورات الجديدة مع فتح أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو باب التكهنات بشأن مستقبله مع بطل أوروبا.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية أشارت الأسبوع الماضي، إلى "صفقة تبادلية معقدة" في الصيف المقبل بين ريال مدريد وباريس سان جرمان، ينتقل بموجبها رونالدو إلى بطل الدوري الفرنسي ونيمار إلى النادي الملكي.

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