جولين لوبتيغوي مدرباً لريال مدريد

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا ( وكالات )

أعلن ريال مدريد الإسباني تعيين لو بي تيغوي كمدرب جديد للفريق، بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

ويقود المدرب الجديد المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أيام، على أن يشرف على تدريب النادي الملكي بعد نهاية المونديال.

وأثار توليه لمهمة التدريب للنادي الملكي مفاجأة في أوساط كرة القدم، خاصة أنه يشرف على تدريب المنتخب الإسباني.

وأعلن ريال مدريد، في بيان، أن "جولن لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة".

ولم يكن المدرب الإسباني ضمن المرشحين الرئيسيين لتولي مهمة تدريب الملكي، الأمر الذي أثار مفاجأة في أوساط كرة القدم، خاصة وأن لوبيتيغي يشرف على تدريب المنتخب الإسباني.

وسبق لحارس المرمى السابق لوبيتيغي تدريب بورتو البرتغالي، والمنتخب الإسباني بفئاته السنية المختلفة.

وكان الفرنسي زيدان قد استقال من تدريب ريال مدريد بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي، الأمر الذي دفع النادي الملكي للبحث عن بديل سريع للموسم القادم.

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