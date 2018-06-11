المنتخب السعودي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في كأس العالم

أخبار الآن | سان بطرسبورغ - روسيا - (وكالات)

وصل المنتخب السعودي إلى مدينة سان بطرسبرغ مقر اقامته خلال مشاركته في مونديال الفين وثمانية عشر.. وغادرت بعثة الأخضر السعودي المحطة الأخيرة من فترة الإعداد في ألمانيا عبر مطار مدينة كولن إلى روسيا للمشاركة في العرس العالمي، وأفادت تقارير صحفية أن هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط البعثة قبل المشاركة في المونديال ضمن المجموعة الاولى إلى جانب روسيا المضيفة وأورغواي ومصر.

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم السبت إلى مدنية سان بطرسبورغ، مقر اقامته خلال مشاركته في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو، وغادرت بعثة "الأخضر" السعودي المحطة الأخيرة من فترة الإعداد في ألمانيا عبر مطار مدينة كولن، إلى روسيا للمشاركة في العرس العالمي.

وأشارت صفحة المنتخب على "تويتر" الى حالة من التفاؤل سادت أوساط البعثة قبل المشاركة في المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة والأوروغواي ومصر، وخلال استعداداته للمونديال حقق "الأخضر" فوزا على اليونان 2-صفر، وأكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أنه "جاهز تماما" لمواجهة روسيا في المباراة الافتتاحية الخميس المقبل "بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام ألمانيا بطلة العالم".

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