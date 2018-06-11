الجيل الكروي الناشئ في الأردن يتطلع للعالمية

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مع اقتراب كأس العالم، تتزاحم الاحداث الرياضية، ويسود الحماس الاندية. الجيل الكروي الناشئ في الأردن يتابع الاحداث بشغف، ويجد نفسة أكثر حماسا لملاقاة الكرة يوميا، على أمل تحقيق أحلامه بالعالمية. المزيد في سياق التقرير التالي من عمان.

مهند أبو طه، لاعب ناشئ: "الكرة هي حلم حياتي، واعمل على تحقيقها، وان شاء الله سأصل الى العالمية بسببها، الي بمتلك الكرة هاي لا يقف عن ممارستها وهي كل شيء في الحياة".

صافرة الحكم، الصوت الأحب اليوم الى مهند أبو طه، اعتاد سماعه منذ أن بدأ لعبة كرة القدم وهو في الصفوف الابتدائية .. نغم على وقعه يتولد الحماس للعبة قدر التاريخ لها ان تتسيد قلوب الملايين.

الشغف اليومي لملاقاة كرة القدم على ارض الملعب، يجدده لقاء المدربين والأصدقاء... والطموح بالوصول الى العالمية يبقي شعلة الحماس في أوجها. ووسط هذا يجد مهند لنفسة مكانا بين مراكز اللعب.

مهند أبو طه، لاعب ناشئ: "بفضل المهاجم عن الدفاع وخط الوسط وحارس المرمى لان المهاجم هو الذي يعمل فرق في الفريق، وهو الذي يسجل اهداف له وللفريق، وينجح الفريق. ومثل محمد صلاح، هو الذي يعمل فارق لصالح فريقه، ويسجل أهداف ويلعب مهاجم، فأنا سأكون مثله وأحقق أحلامي مثله. سريع انت على أرض الملعب؟ أنا سريع مثل محمد صلاح، أريد أن أكون ماهرا مثله".

الحديث عن المونديال ونجومه بين مهند وأصدقائه، يطول ويطول، ومع المتابعة الدقيقة للأحداث، لا يتوانى عن تقييم لعبة، وتطويره.

مهند أبو طه، لاعب ناشئ: "أشجع ريال مدريد لأن فيه نجوم كثر، وأتطلع اليهم بأن أتعلم منهم، ومن مهاراتهم والسرعة والشوط والمرمى، وكيف كريسيانو رونالدو، فأنا أتعلم منه كل شيء، ومحمد صلاح ونجوم عديدين، وأن شاء الله أحقق أحلامي مثلة".

وبين الشاشة وارض الملعب يحاول اللاعب الناشئ اتقان فن المراوغة، والمهارات الفردية، والتعامل مع الخصم. ويجد عند المدربين خبرة تمكنه من فهم قوانين اللعبة.

الكابتن مصطفى عمر، المدير الفني لمدرسة نادي الوحدات: "نقدم للاعبين الناشئين الذين ينظموا لنادي الوحدات تمارين مهارية، مثل الإحساس والتوافق، وخطط، ونعمل ضمن منهجية وخطط وتدريبات مدروسة، منهاج علمي، حتى يتدرج اللاعب من الفئات من المدرسة الى الفئات في سن الرابعة عشرة. كل منهاج له نمط معين، ففئة الأربعة عشر تختلف عن فئة الستة عشر، ولا فرق بين قطاع الشباب والناشئين، وكل منهاج يختلف عن الاخر".

ومع تسديدة للكرة وارتقاء الحارس لصدها عن مرماه، متعة لا تنتهي، ممزوجة على ما يبدو برغبة البقاء في الملعب لآخر لحظة.

الوصول الى العالمية، لم يكن يوما رهنا لمكان او زمان، فالموهبة والإرادة والتدريب كفيلة بوضع اللاعبين على طريق النجومية.

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