طفل يفاجئ "كريستيانو رونالدو" قبل السفر إلى روسيا..

أخبار الآن | لشبونة - البرتغال (وكالات)



سافرت بعثة منتخبِ البرتغال، إلى روسيا، لخوضِ منافسات بطولةِ كأسِ العالم، التي ستنطلقُ الخميس المقبل، وتستمرُ حتى 15 يوليو/تموز المقبل، ومع وصولِ بعثةِ المنتخب إلى المطار، فوجئ الجميعُ بطفلٍ يركضُ نحو كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عندَ وصولهِ إلى بوابةِ كبارِ الشخصيات من أجلِ توديعه، وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن الدون وقفَ لطفلٍ يدعى رافايل والتقطَ الصورَ معه، كما وقعَ على قميصِ المنتخب الذي كان يرتديهِ ويحملُ رقمهُ واسمه.

ونقلت الصحيفة حديث والدة رافايل التي أعربت عن سعادتها من موقف كريستيانو تجاه ابنها، وأكدت أن توقيع قائد المنتخب على القميص هدية لن تنساها، وسافرت منتخب برازيل أوروبا متجه إلى روسيا، وتحديدا إلى مدينة كراتوفو، الذي اختارها لتكون مقرا له في المونديال.

يذكر أن المنتخب البرتغالي يشارك في الدور الأول لكأس العالم في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران..

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