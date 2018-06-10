أرقام مدهشة للاعبي مونديال 2018

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أعلنت الـ 32 دولة المشاركة في كأس العالم 2018 ، عن تشكيلاتها النهائية التي تضم 23 لاعباً للبطولة في روسيا، بالإضافة إلى بعض المعلومات عن المشاركين.

ونقدم لكم قائمة من أثقل وأخف وأطول وأقصر وأكبر وأصغر اللاعبين في كأس العالم 2018 في روسيا.

الأثقل وزناً

يعد مدافع منتخب بنما "رومان توريس" صاحب الوزن الأثقل بـ 99 كلغم.

ويليه 3 لاعبين بوزن 98 كلغم هم "عبد الله المعيوف" حارس مرمى المنتخب السعودي، و "يانيك فيسترغارد" مدافع في منتخب الدنمارك، و "هاري ماغواير" من المنتخب إنكليزي. والأخير هو "كم شن ووك" لاعب كوريا الجنوبية بوزن 97 كلغم.

الأخف وزناً

يعتبر اللاعب الياباني تاكاشي إينوي أخف لاعب في كأس العالم 2018 بوزن 59 كلغم، ويليه الإنكليزي جيسي لينغارد بوزن 60 كلغم. بعدها نجد 5 لاعبين بوزن 61 كلغم وهم، دريس ميرتنز من المنتخب البلجيكي، جواو موتينيو من المنتخب البرتغالي، محمد البريك من المنتخب السعودي، وولوكاس توريرا وناهيتان نانديز من منتخب الأوروغواي.

أطول لاعبين

يصل طول لوفري كالينيتش حارس مرمى المنتخب الكرواتي إلى 201 سم. ويتبعه يانيك فيسترغارد المدافع في منتخب الدنمارك بطول 200 سم.

والمدافع الأرجنتيني فدريكو فازيو وحارس مرمى بلجيكي تيبو كورتوا هما التاليين في القائمة بطول 199 سم.

أقصر لاعبين

هناك ثلاثة لاعبين بطول 165 سم وهم السعودي يحيى الشهري، والسويسري شيردان شاكيري، والكولومبي ألبرتو كوينتيرو.

والتالي في القائمة هو مكسيكي خافيير أكينو بطول 166 سم. ويليه زميله أندريس غواردادو بطول 167 سم ومعه لاعبين من الأرجنتين مانويل لانزيني وإدواردو سالفيو والمغربي مبارك بوصوفة.

الأكبر سنا

يعد حارس المرمى المصري عصام الحضري أكبر لاعب في البطولة بعمر 45 عاما و4 أشهر، وسيكون اللاعب الأكبر في تاريخ المونديال، ومن الغريب أن كأس العالم هذا هو الأول له. ويليه المدافع المكسيكي رافاييل ماركيز بعمر 39 عاما و3 أشهر واللاعب الروسي سيرغي إيغناشيفيتش بعمر 38 عاما و10 أشهر.

أصغر لاعبين عمراً

يعتبر اللاعب الأسترالي دانييل أرزاني ذات عمر 19عاما أصغر لاعب في كأس العالم 2018، ويليه الفرنسي كيليان مبابي وهو أكبر من أرزاني فقط بـ 15 يوما.

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