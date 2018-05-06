كلاسيكو الأرض.. لمن الفوز الليلة؟

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا (وكالات)

لا صوتَ يعلو اليوم على صوت كلاسيكو الارض.. أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة، بمختلفِ دولِ العالم تتجهُ إلى المباراة الاقوى مساءَ اليوم بين برشلونة وريال مدريد، على أرضِ ملعب الأول، «كامب نو»،في الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة «الليجا». ويُنتظرُ أن يشاهد المباراة نصفُ مليارٍ على مستوى العالم، وفقاً لاتحاد الكرة الإسباني.

يدخل البلوغرانا هذه المباراة متفوقا على غريمهِ التقليدي، فى صدارةِ ترتيب جدولِ المسابقة وحسم البطولة بينما النادي الملكي يحتلُ المركز الثالث خلفا للوصيف أتلتيكو مدريد.

يسعى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، للفوز بنقاط المباراة والثأر من الخسارة التى نالها بالدور الأول بنتيجة 3/0، وتعويضا لجماهير الملكى على ضياع بطولة الدورى الإسبانى.

ويحاول قائد الملكى تأهيل لاعبيه نفسيا وتحفيزهم بالفوز على النادى الكتالونى، فى معقله، خاصة أن الملكى لم يهزم منذ 1170 يوما، فى «كامب نو»، وأن «زيدان» منذ توليه القيادة الفنية للملكى لم يذق طعم الخسارة داخل ملعب برشلونة.

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