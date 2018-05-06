اليكس فيرغسون يخضع لعملية في الدماغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مانشستر يونايتد إن أليكس فيرغسون، أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، خضع لجراحة عاجلة، اليوم السبت، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وأضاف النادي في بيان ان الجراحة سارت بشكل جيد جدًا؛ لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي. و اضاف البيان ان عائلة فيرغسون تطلب الخصوصية في هذا الأمر

وكتب مايكل كاريك، قائد يونايتد، في حسابه على تويتر “أشعر بالحزن لسماع نبأ أن اليكس في حالة خطيرة في المستشفى. قلبي معه ومع عائلته. كن قويًا”.

وذكرت تقارير إعلامية أن نجله دارين مدرب دونكاستر روفرز غاب عن مباراة فريقه، اليوم السبت، لأسباب عائلية.