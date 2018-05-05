ايقاف سيميوني 4 مباريات بداعي اهانة الحكم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أربعَ مبارياتٍ بداعي إهانةِ الحكم، بعد أن فقد أعصابهُ خلالَ مباراةِ ذهابِ الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام أرسنال الاسبوع الماضي.

وقضى سيميوني بالفعل مباراةً من هذهِ العقوبة بعدما شاهدَ من المدرجات فوزَ فريقهِ على أرسنال 1-صفر إيابا ليتأهل للنهائي.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه عاقب سيميوني أيضا بغرامة عشرة آلاف يورو (11942 دولارا).

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الاوروبي النادي الإسباني بغرامة عشرة آلاف يورو بعدما ألقت جماهيره مقذوفات على أرض الملعب.

وسيغيب سيميوني عن النهائي أمام أولمبيك مرسيليا في 16 مايو.

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