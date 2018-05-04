أتلتيكو مدريد يفوز على آرسنال ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نجح نادي أتليتكو مدريد الإسباني في اقتناص بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الإنجليزي أرسنال بالفوز بهدف نظيف في عودة نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على ملعب واندا متروبوليتانو.

وسجل دييغو كوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وكانت أحداث الشوط الأول متوازنة بين الفريقين حيث حاول لاعبي آرسنال وأتليتكو مدريد بناء الهجمات المرتدة ضد مرمى كل منافس لهما، ولكنه شهد خشونة كبيرة بين اللاعبين بإصابة الفرنسي لوران كوسيلني القوية في الدقيقة السابعة.

ونجح اللاعب الدولي الإسباني دييجو كوستا في افتتاح النتيجة لصالح فريقه أتليتكو مدريد الإسباني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من أحداث الشوط الأول بعد تمريرة دقيقة من زميله الفرنسي أنطوان غريزمان، شاهد هدف المباراة الوحيد.

وفي الشوط الثاني، كانت هناك رغبة من قبل لاعبي آرسنال من أجل إدراك التعادل في النتيجة، ولكن افتقدت الهجمات للدقة خاصة في الدقيقة 52 من أحداث اللقاء حيث كانت فرصة محققة من قبل اللاعب الدولي الويلزي آرون رامسي داخل منطقة الجزاء مرت تسديدته بجانب القائم الأيسر.

قبل تهديد آخر قوي من اللاعب أنطوان جريزمان الذي حاول استغلال ركلة حرة مباشرة مرت هي الأخرى بجانب القائم الأيسر للحارس الدولي الكولومبي دانيل أوسبينا في الدقيقة 59.

وكان اللاعب البديل الإسباني فرناندو توريس سيضاعف النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 88 ولكن الحارس الدولي الكولومبي يعود ويتألق وينقذ مرماه من هدف في الدقائق الأخيرة.

لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو مدريد الإسباني، ويتأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي في انتظار ما سيسفر عنه لقاء ريد بول سالزبروج النمساوي ومارسيليا الفرنسي ليعرف هوية صاحب البطاقة الثانية، شاهد ملخص المباراة.

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