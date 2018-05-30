نادال يحقق فوزه الـ 80 في رولان غاروس ويبلغ الدور الثاني

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

أنقذ الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا اربع كرات حاسمة في المجموعة الثالثة وحقق فوزه الثمانين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الثلاثاء على حساب الايطالي سيموني بوليلي 6-4 و6-3 و7-6 (11-9).

وكان نادال (31 عاما)، حامل اللقب 10 مرات آخرها في 2017، تقدم بمجموعتين وتخلف في الثالثة صفر-3 الاثنين قبل توقف المباراة بسبب الامطار، لكنه عوض وحسم المجموعة الثالثة بشوط حاسم.

وسيلتقي نادال في الدور الثاني الارجنتيني غيدو بيا المصنف 78 عالميا والفائز على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-3 و6-4.

وعادل نادال سريعا 3-3 في المجموعة الثالثة وانقذ اربع كرات على ارساله في الشوط الثامن، قبل اللجوء الى شوط حاسم "تاي بريك" حيث انقذ ايضا 4 كرات لبوليلي "الخاسر المحظوظ" الذي حجز مكانه في القرعة الأساسية رغم خسارته في التصفيات وذلك بسبب الانسحابات، ليتجاوز اول عقبة في طريقه نحو احراز لقبه الحادي عشر في رولان غاروس والسابع عشر في البطولات الكبرى.

وقال نادال الذي كان تحت خطر خسارة اول مجموعة له في رولان غاروس منذ ربع نهائي نسخة 2015 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، "لقد عانيت حقا اليوم لكنه كان اختبارا جيدا. كان صعبا جدا. سيموني لاعب جيد وحصل على فرص كثيرة وكان هجوميا. لكني سعيد للفوز هنا على هذا الملعب، الاهم في مسيرتي".

ويخوض نادال البطولة الفرنسية التي احرز لقبها للمرة الاولى في 2005 وتستمر حتى العاشر من يونيو، بعدما أحرز هذا الموسم اللقب الحادي عشر أيضا في دورتين ترابيتين هما مونتي كارلو وبرشلونة الاسبانية، ولقب ثامن في دورة روما الايطالية.

اقرأ أيضا:

ما حقيقة حذف راموس لـ "واتساب" من هاتفه بسبب صلاح؟