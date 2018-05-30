طبيب ليفربول: محمد صلاح ليس غاضبا من راموس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي بفريق ليفربول الإنجليزي، عن اللحظات الأولى برفقة النجم المصري محمد صلاح، بعد إصابته في الشوط الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إثر تدخل قوي مع سرخيو راموس قائد الريال.

وغادر صلاح ملعب المباراة مصابا، ليغيب عن الملاعب لفترة من 3 إلى 4 أسابيع، حسبما أفادت التقارير الطبية.

وكتب بونز على حسابه على "تويتر"، حسبما نقلت صحيفة "سبورتس إيلوستريتد" الأمريكية: "في كرة القدم جانب جيد وجانب آخر سيء، لكننا نركز على الإيجابيات.. شفاءً عاجلاً يا محمد صلاح".

وتابع: "صلاح لم يقل أي شيء عن سرخيو راموس، بعدما خرج من الملعب، لا أعتقد أنه غاضب منه، لقد كان سقوطا غير متعمد".

وأضاف: "صلاح يتحرك أفضل ومتفائل، وهي إصابة شائعة تحدث للاعبين، وإن كانت أكثر على مستوى حراس المرمى".

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