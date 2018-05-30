راموس يسعى لمصالحة محمد صلاح بطريقة غير متوقعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، عن إصرار المدافع العملاق سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد، على مصالحة النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي بمطالبة التعاقد معه، بعد التسبب في إصابته خلال المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد تلقى إصابة قوية في الكتف خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول التي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد تدخل قوي من سيرجيو راموس.

وبحسب التقارير الطبية الأولية في ضوء أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها صلاح اليوم في بريطانيا، فإنه من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعدما تبين أنه لا يعاني من كسر أو شرخ، ما يعني مدة غياب أقل من المتوقع.

ووفقا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن سيرجيو راموس مدافع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يرحب بفكرة انضمام المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لفريقه في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن سيرخيو راموس لا يمانع في انضمام المصري محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد ليحل محل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لمح في تصريحاته عقب نهائي دوري أبطال أوروبا إلى رحيله في الصيف.



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