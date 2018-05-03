الكوريتان تلعبان بفريق واحد في بطولة التنس الدولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طلب منتخبا الكوريتين الجنوبية والشمالية النسائيان من الإتحاد الدولي لتنس الطاولة اللعب والتأهل الى أدوار البطولة المقامة في السويد ضمن فريق واحد.



و قال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إن الفرق النسائية للكوريتين رفضت اللعب في الدور ربع النهائي يوم الخميس في السويد وبدلاً من ذلك طلبت الإنضمام معاً في فريق مشترك يتقدم إلى الدور قبل النهائي يوم الجمعة.



وقال توماس ويكرت رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إن الفرق الكورية استقبلت بتصفيق حار من المندوبين الذين أظهروا دلالة على دعمهم لهذه الخطوة التاريخية.

يقول فريق كوريا الجنوبية "إنه بيان مهم لتعزيز السلام بين بلداننا من خلال تنس الطاولة".



وتأتي هذه الخطوة بعد دبلوماسية حديثة عبر الحدود من قبل قادة الدولة في الداخل , هذا و من المقرر أن يلعب الفريق الكوري المشترك مع المنتخب النسائي لليابان أو أوكرانيا.



وإنعكست النتائج الإيجابية للقمة التأريخية التي جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية على نشاطات شعبي البلدين لاسيما الفنية والثقافية , كما قررت حكومتا البلدين المتجاورين مؤخراً رفع مكبرات الصوت التي كانت تبث أناشيد معادية متبادلة على حدودهما.



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