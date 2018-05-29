رياضة تقطيع الخشب للمرة الأولى في فرنسا

أخبار الآن | مارسيليا - فرنسا - (ا ف ب)

اجتمع أفضل ممارسي رياضة تقطيع الخشب في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا للتنافس حيث شارك أمهر الرياضيين المحترفين للمنافسة على نهائي كأس أبطال تقطيع الخشب، وشمل التحدي تقطيع الخشب بالمنشار والفأس في سباق مع الزمن، وحاز على اللقب الرياضي الكندي ستريلينغ هارت، وبالرغم من غرابة المسابقة الا انها باتت لها بطولة على مستوى العالم يشارك فيها رياضيون من مختلف أنحاء العالم، يستعرضون فيها مهاراتهم.

العام الماضي اختتمت منافسات بطولة العالم لتقطيع الخشب بمدينة هامبورغ الألمانية بمشاركة أكثر من 100 من الرياضيين المتخصصين في هذه الرياضة، تنافسوا في ستة تخصصات في مجال تقطيع الخشب وذلك باستخدام الفأس والمنشار. ..وبعد منافسة ومجهودات كبيرة توج الاستلالي براد دو لوزا بالبطولة.

تتضمن مسابقة رياضة تقطيع الخشب عدة تخصصات، مثل تقطيع الخشب بالفأس أو بالمنشار اليدوي أوالكهربائي. ولهذه الرياضة جمهور كبير على الرغم من غرابتها، يذكر ان مارسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس ..تقع على ساحل فرنسا الجنوبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، ويزيد عدد سكان منطقة مارسيليا الكبرى عن 1.7 مليون نسمة..

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