حارس ليفربول "كاريوس" يتلقى تهديدات بالقتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تلقى حارس ليفربول كاريوس، البالغ من العمر 24 عاما تهديدات بالقتل، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 من مايو/ايار. وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في التهديدات. وكان سبب التهديدات خطأين ارتكبهما في المباراة والتي أدت إلى خسارة ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام ريال مدريد. وقد عبر كاريوس عن عن اعتذاره للجمهور حيث كان يبكي بعد نهاية المباراة.

وقالت الشرطة: "نأخذ المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على مأخذ الجد، وسنحقق في محتواها، ونحن على علم بوجود تعليقات وتهديدات، ونود أن ننبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن أي تعليق فيه تهديد سيكون محل تحقيق" كما ذكرت صحيفة البي بي سي.

وقد أهدى الحارس الألماني الهدف الأول في المباراة لمهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة. أما الخطأ الثاني فكان فشل كاريوس بالإمساك بكرة سددها غاريث بيل من مسافة بعيدة عن حارس المرمى. وكتب كاريوس الأحد عل مواقع التواصل الاجتماعي: "أعتذر لزملائي ولكم أيها الجمهور ولجميع أعضاء الفريق".

وعبر مدرب الحراس في ليفربول، جون آتشتربرغ "ما حدث لم يكن جيدا بطبيعة الحال، فهو لم يكن محظوظا في هذه المباراة. حاولت أن أجعله يرفع رأسه ليتجاوز الأزمة" كما ذكرت صحيفة التلغراف.

الصورة من موقع: the sun

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