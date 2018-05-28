نيمار: لست جاهزاً بعد للمونديال

أخبار الآن | برازيليا - البرازيل (وكالات)

أكد نيمار مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم أنه ليس جاهزا مئة بالمئة بعد الجراحة التي خضع لها لمعالجة كسر في مشط القدم، لكنه أكد في الوقت ذاته جهوزيته للعب في كأس العالم.

ولم يلعب نيمار منذ تعرضه إلى إصابة في مباراة سان جيرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير اضطرته إلى الخضوع إلى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل عشرة أيام في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.

وقال نيمار للصحافيين في مقر تدريبات المنتخب في ريو دي جانيرو "لست جاهزا بعد بنسبة مئة بالمئة. الأمر يحتاج لبعض الوقت".

وتابع "لا زلت أشعر بالخوف قليلا، لكن أمامنا بضعة أيام قبل بدء مشاركتنا".

وجاء كلام نيمار قبل ساعات من توجه المنتخب البرازيلي إلى إنجلترا لمتابعة استعداداته لكأس العالم.

وتابع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي "أحتاج إلى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن أن يوقفني عن ذلك".

وأضاف أغلى لاعب في العالم "أشعر بأنني جيد بدنيا، وأن قدمي على ما يرام. بالطبع يجب أن أتكيف مع بعض الأمور لأنني لا زلت اشعر بعدم راحة، إلا أن ذلك لن يمنعني من اللعب".

وأوضح "أن اللعب في كأس عالم للمرة ثانية حلم، وآمل ألا يتوقف مرة أخرى".

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