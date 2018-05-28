إصابات أضاعت بطولات عالمية.. "محمد صلاح" كان آخرهم

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ضاع حلم تحقيق "التشامبيونز ليغ" بمجرد تعرض نجم "ليفربول" لإصابة بالغة في الكتف، حيث كانت صدمة المشجعين وجماهير نادي "ليفربول" كبيرة جدا.. لأنها حرمت النادي الأحمر من اللقب.. إليك أشهر الإصابات التي أضاعت حلم اللاعبين والمشجعين عبر العالم وفق صحيفة "الشروق"..

1- نيمار :

على الرغم من فوز المنتخب البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم أمام المنتخب الكولومبي بهدفين لهدف واحد، إلا أن تلك ليلة لم تكن سعيدة على الإطلاق لجماهير "السيليساو"، فحالة القلق سيطرت على الشعب البرازيلي خصوصا بعد إصابة النجم "نيمار دا سيلفا" إصابة قاسية جدا إثر التدخل العنيف من اللاعب "خوان زونيجا"، والتي أبعدته عن بقية مباريات المونديال، ليخسر المنتخب البرازيلي في مباراة قبل النهائي أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف على ملعب "الماراكانا" وصفت بالكارثية..

2- زيدان :

تعرض نجم المنتخب الفرنسي، زين الدين زيدان لإصابة بسيطة، وكانت عبارة عن تمزق عضلي خفيف في مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية في عام 2002، إلا أنها منعته من المشاركة في أول مبارتين في مونديال كوريا واليابان، وهو أدى إلى خروج الديوك الفرنسية مبكرا، وخسارتها أمام السنغال..



3- رونالدو نازاريو :

في واقعة غريبة جدا، أصيب الظاهرة البرازيلية، "رونالدو نازارو" قبل نهائي كأس العالم عام 1998، بالصرع وهي أبرز إصابة نفسية في تاريخ لعبة كرة القدم، لعدة أسباب غير مؤكدة، وذلك بليلة قبل المقابلة مع المنتخب الفرنسي، والتي انتهت بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض توج على إثرها الديوك الفرنسية بالمونديال الوحيد في تاريخها..



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