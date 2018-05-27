خمسة أرقام قياسية حققها ريال مدريد بفوزه بدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حقق نادي ريال مدريد أرقاما قياسية بفوزه مساء السبت على ليفربول 1-3 في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف بأوكرانيا.

وبات ريال مدريد أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة، أولها في 1956 تبعها بسنوات 1957 و1958 1959 و1960، ثم انقطع عنها حتى 1966، وعاد للتتويج بها في 1998 و2000 و2002 و2014، ومنذ 2016 وهو حامل اللقب.

وهكذا أصبح النادي الإسباني أول فريق يفوز بلقب البطولة الأوروبية ثلاث مرات متتالية في نسختها الحالية التي انطلقت في 1992 لتحل محل النظام الأول للبطولة، وكانت فرق ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني وأياكس أمستردام الهولندي حققوا اللقب في نسخته الأولى ثلاث مرات متتالية.

وسطر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اسمه في تاريخ البطولة كأول مدرب في أوروبا يفوز باللقب ثلاث سنوات متتالية.

وحمل نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو كأس البطولة للمرة الخامسة في مسيرته ليتساوى مع رصد أندية ليفربول وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

أما الألماني توني كروس فبات أول لاعب من بلده يتوج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.

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