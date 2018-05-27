اتحاد الكرة المصري: متفائلون بلحاق صلاح بكأس العالم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك حالة تفاؤل بخصوص مشاركة النجم محمد صلاح في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح الاتحاد -عبر حسابه على "تويتر" ، أن المسؤولين في نادي ليفربول أخبروا مسؤولي المنتخب المصري أنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح وأظهرت أن الاصابة "جزع في أربطة مفصل الكتف".

وأفاد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري، أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول، أبلغه بعد إجراء الأشعة على كتف صلاح، بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف، موضحًا أنه وفقًا لهذا التشخيص ، متفائل بأن يلحق صلاح بالمنتخب الوطني في كأس العالم.

وتعرض النجم المصري لإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في كييف مساء السبت.

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