فيفا يطرح الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في روسيا 2018 تحت عنوان "عيش اللحظة"، والتي ستكون موسيقاها المرافق الأول للبطولة منذ انطلاقها وحتى النهائي.

وأوضح الفيفا عبر موقعه الإلكتروني، أن الأغنية للمغني الأمريكي نيكي جام وبمشاركة الممثل العالمي ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إسترَفي.

وأشار "فيفا" إلى أن الهدف من الأغنية أن تسير على خطى أغنية "نحن واحد" التي قام بها فريق "بيتبول" في مونديال البرازيل 2014، وأُغنية الكولومبية شاكيرا "هذا وقت إفريقيا واكا واكا" لمونديال جنوب إفريقيا 2010، حيث ستملأ المدرجات حول روسيا من أجل تقريب الجمهور سويًا.

وأعلن فيفا أن الجماهير ستكون على موعد في المباراة النهائية يوم 15 يوليو / تموز المقبل مع عرض حي للأغنية.

وستنطلق النسخة القادمة للمونديال في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران إلى 15 يوليو/ تموز المقبلين بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

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