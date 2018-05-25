تطبيقات مهمة لمساعدة مشجعي كرة القدم في مونديال "روسيا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل تفكر في زيارة مونديال روسيا 2018 لتشجيع منتخبك المفضل والاستمتاع بأجواء كأس العالم؟ من الأكيد أنك ستحتاج لأكثر من دليل لمعرفة الملاعب وأوقات المباريات، علاوة على أنك ستتواصل مع السكان المحليين، لذلك فهذه التطبيقات ستساعدك على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضك كمشجع أجنبي، وفق (DW).



تطبيق world cup russia 2018

لمعرفة جدول المباريات

تطبيق yandex metro

لمعرفة أوقات ميترو الأنفاق وكيفية الانتقال بين المدن

تطبيق yandex transport

للتنقل بواسطة الحافلات والقطارات، وللتنقل بسيارات الأجرة (التاكسي)

تطبيق gett أو تطبيق dulingo

من لا يعرف اللغة الروسية ويريد أن يتعلمها بإمكانه استعمالها

google translate

للترجمة ينصح بتطبيق



currency converter

لتغيير العملة

الجدير بالذكر أن روسيا ستكون وجهة لعشاق الساحرة المستديرة هذا الصيف، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/ حزيران، لغاية 15 يوليو/ تموز المقبلين، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

مصدر الصورة موقع (mirror)

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