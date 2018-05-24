في روسيا.. كرة القدم تمارس حتى في المستنقعات

أخبار الآن | سان بطرسبرغ | روسيا (رويترز)

في الوقت الذي تخضع فيه الملاعب الروسية لفحوصات دقيقة للتأكد من سلامتها ونعومتها قبل استضافتها كأس العالم هذا الصيف، عمد بعض محبي كرة القدم في روسيا إلى إظهار أن رياضتهم المفضلة يمكن ممارستها فوق أي أرضية، حتى لو كانت مليئة بالوحل والطين.



ففي مدينة سان بطرسبرغ، ثاني كبريات مدن البلاد، اختار عدد من عشاق الساحرة المستديرة مستنقعا ليصبح الملعب المفضل لهم، رغم صعوبة الحركة فيه، وبحسب أفراد المجموعة، تساعدهم لعبة كرة قدم المستنقعات على الحفاظ على مستوى لياقة بدنية مرتفع بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء من المرح والبهجة، وذلك كما يوضح لنا أليكسي جوريانوف أحد أعضاء المجموعة.



وكانت رياضة كرة قدم المستنقعات قد ظهرت لأول مرة في فنلندا كوسيلة لتعزيز اللياقة البدنية للرياضيين في ألعاب أخرى، وتطورت في السنوات اللاحقة حتى أقيمت أول بطولة رسمية لهذه الرياضة عام 1998.



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