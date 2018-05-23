أرسنال الإنكليزي يتعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - ( وكالات)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي التعاقد مع المدرب الإسباني أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان السابق، خلفا للمخضرم أرسين فينغر.



ورحل إيمري، الذي انضم لسان جيرمان في يونيو 2016، عن النادي الفرنسي في نهاية الموسم الحالي، بعد قيادة الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية.



وسبق للمدرب الإسباني تدريب إشبيلية وقاده لثلاثة ألقاب للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ورحل فينغر عن أرسنال بعدما قضى حوالي 22 عاما في المنصب وقاده للفوز بلقب الدوري الممتاز 3 مرات وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.



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