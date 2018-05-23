أبرز 10 لاعبين سيغيبون عن مونديال 2018

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

مع خروج منتخبات كبيرة عدة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي تستضيفها روسيا الشهر المقبل، سيغيب بالتأكيد الكثير من نجوم الكرة عن هذا المونديال.

ومن أبرز الغائبين عن المونديال، حارس مرمى المنتخب الإيطالي بوفون، ولاعب المنتخب التشيلي أليكسيس سانشيز، ولاعب المنتخب الهولندي آرين روبين.

غير أن هناك لاعبين ونجوما كرويين كانوا يطمحون للمشاركة في مونديال 2018، لكن مدربي المنتخبات استبعدوهم في اللحظات الأخيرة، ليفقدوا حلما كان يراودهم على مدى السنوات القليلة الماضية.

وشكل استبعادهم صدمة لهم ولمشجعيهم وعشاقهم في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من جاهزيتهم الكاملة.

وهناك لاعبون آخرون لم يحالفهم الحظ للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية، من أمثال الإنكليزي أليكس أوكسلاد شامبرلين وداني ألفيس، لاعب المنتخب البرازيلي الذي استبعد بسبب الإصابة.

1. أنتوني مارسيال - المنتخب الفرنسي.

عانى لاعب مانشستر يونايتد مارسيال مؤخرا ً كثيرا في اللعب أساسيا في هذا الموسم رغم مهارته العالية، مما دفع مدرب المنتخب ديدييه ديشان لاستبعاده من قائمة المونديال.

2. ألكساندر لاكازيت - المنتخب الفرنسي.

السبب فقدان ألكساندر مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي مكانه في المنتخب الفرنسي في المونديال بأنه جلس على دكة الاحتياط اثناء النصف الثاني من الموسم.

3. ماريو غوتزه - المنتخب الألماني.

قرر المدرب يواخيم لوف استبعاد "الفتى الذهبي" ماريو من القائمة بسبب تدني مستواه مع فريقه دورتموند رغم انه كان صاحب الهدف الحاسم في نهائي المونديال 2014.

4. أندريه شورله - المنتخب الألماني.

رغم انه كان احد الأوراق الرابحة والمهمة في النسخة الماضية من المونديال، ابعده المدرب يواخيم لوف من قائمة المنتخب الألماني بسبب تدني مستواه مع فريقه دورتموند مثل زميله ماريو غوتزة.

5. ألفارو موراتا - المنتخب الإسباني.

استبعده مدرب جولين لوبيتيغي من قائمة المنتخب الإسباني على الرغم انه كان المهاجم الأول في المنتخب في بطولة أمم أوروبا قبل عامين.

6. سيسك فابريغاس - المنتخب الإسباني.

على الرغم من خبرته الطويلة مع المنتخب استبعده المدرب جولين لوبيتيغي من قائمة المونديال من غير سبب مقنع.

7. ماركوس ألونسو- المنتخب الإسباني.

تم استعباد الاسباني الثالث ماركوس من قائمة رغم انه اختير ضمن تشكيلة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

8. ماورو إيكاردي - المنتخب الأرجنتيني.

لم يتم اختيارالهداف إنتر ميلانو ضمن القائمة في المنتخب الأرجنتيني بسبب عدم تجانسه على الصعيد الشخصي مع نجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

9. راجا ناينغولان - المنتخب البلجيكي.

يعتبر استبعاد لاعب النادي روما من المونديال من أغرب القرارات، خصوصا ً انه يعد من الأسماء المميزة في وسط الميدان على مستوى العالم.

10. جو هارت – المنتخب الإنكليزي.

لم يجد الحارس المرمى هارت مكانا ً له بين 3 حراس مرمى في المنتخب الإنجليزي على الرغم من تفوق عدد مبارياته الدولية على عدد مباريات الحراس الثلاثة مجتمعين.

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