ليفربول يتطلع لنهائي دوري الأبطال

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستضيف نادي روما الإيطالي نظيره ليفربول الإنجليزي في مباراة العودة للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما مساء اليوم الأربعاء.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في المباراة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب "آنفيلد"، ما يعني أن روما بحاجة لتسجيل ثلاثة أهداف على الأقل لكي يتمكن من التأهل للمباراة النهائية.

وأطاح روما ببرشلونة الإسباني من الدور نصف النهائي، بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة في إيطاليا بعدما خسر المباراة الأولى في "كامب نو" بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأعرب المدير الفني لنادي روما، إيزيبيو دي فرانشيسكو، عن أمله في أن يتمكن فريقه من العبور إلى الدور النهائي.

وقال: "سوف نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام برشلونة"، مشيرا إلى أن ما حدث في تلك المباراة لا يزال عالقا في أذهان جميع اللاعبين.

وأضاف: "يقف الجمهور خلفنا بكل قوة، ولدينا رغبة في أن نحقق معجزة جديدة، إن جاز التعبير".

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