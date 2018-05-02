ريال مدريد يعبر بايرن ميونخ إلى "نهائي الأبطال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهل نادي ريال مدريد الإسباني، إلى النهائي الثالث على التوالي والسادس عشر في تاريخه، بعد تعادله مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لكل منهما، على ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل لريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 11 والدقيقة 46، اما اهداف البايرن سجلها كلا من اللاعب جوشوا كيميش في الدقيقة الثالثة 3 والكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقة الـ63.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر التي تجمع، الأربعاء، روما الإيطالي وليفربول الذي فاز على أرضه في مباراة الذهاب 5-2.

اقرأ أيضا:

رقم قياسي جديد تحققه مصر في رياضة الباراموتور