زيدان يؤكد جاهزية رونالدو التامة لنهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل، كما أنه سيكون متاحا للمباراة ضد فياريال السبت القادم في الدوري المحلي.

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في كاحله في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة بطل الدوري في 6 مايو (2-2)، ما أثار القلق حول إمكانية غيابه عن النهائي القاري المقرر في كييف في 26 الحالي، ولكن زيدان أكد الجمعة بأن رونالدو سيكون جاهزا بنسبة "150 في المئة".

ونقلت "فرانس برس" عن زيدان حديثه في مؤتمر صحفي عشية المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني "ربما في الوقت الحالي هو جاهز بنسبة 120 في المئة. هو في حالة جيدة، اذا كان كريستيانو جاهزا بنسبة 120 في المئة فهذا الأمر جيد بالنسبة إلي".

وتدرب رونالدو بشكل طبيعي مع الفريق الأول خلال الأسبوع الحالي، وقد يمنحه زيدان الفرصة لخوض المباراة ضد فياريال السبت. ويستطيع ريال مدريد إنهاء الموسم في المركز الثاني شرط فوزه على فياريال وخسارة أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام ايبار.

ويسعى ريال إلى أن يصبح أول ناد يحرز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية (بدءا من موسم 1992-1993) للمرة الثالثة على التوالي. كما يأمل زيدان الذي تولى مهامه مطلع 2016، في أن يصبح ثالث مدرب منذ انطلاق المسابقة في أواخر الخمسينيات يتوج باللقب ثلاث مرات بعد بوب بايزلي مع ليفربول والإيطالي كارلو مع انشيلوتي مع ميلان (مرتان) وريال.

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