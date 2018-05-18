حذاء صلاح بجوار الآثار الفرعونية في المتحف البريطاني

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

وضع المتحف البريطاني، الخميس 17 أيار / مايو، حذاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في قسم الآثار المصرية بالمتحف، لعرضه بجوار الآثار الفرعونية الموجودة فيه.

ونشر المتحف عبر حسابه الرسمي "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة لحذاء صلاح بجانب تمثال فرعوني، وكتب تحته: "لقد أضفنا شيئا جديدا ومثيرا للاهتمام! وللاحتفال بفوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف نعرض حذاءه بجوار الآثار المصرية القديمة، حتى موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني".

وستقام المباراة النهائية للتشامبيونز ليغ، يوم السبت 26 مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب نيل سبينسر، رئيس قسم مصر القديمة بالمتحف: "هذا الحذاء يروي قصة أيقونة مصرية في العصر الحديث، ولاعب يقوم بأداء مذهل في المملكة المتحدة، وله تأثير كبير على المستوى الدولي، وذلك ضمن مشروعنا مؤخرا لعرض الأشياء الهامة التي تحدث في الحياة اليومية بمصر خلال القرنين العشرين والحادي والعشرين".

وحصل محمد صلاح (25 عامًا) على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 32 هدفا، سجلها خلال 36 مباراة، في أول موسم له مع الريدز، ليصبح الهداف التاريخي للبريمير ليغ لموسم واحد، محطما الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأوروغوياني لويس سواريز، اللذين سجلا 31 هدفا لكل منهما بقميص مانشستر يونايتد وليفربول على التوالي.

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