كيف تمارس الرياضة بدون تعب خلال شهر رمضان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)



تعد ممارسة الرياضة في شهر رمضان من العادات الصحية التي ينصح بممارستها، لما لها من فوائد عديدة تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان، وممارسة الرياضة خلال هذا الشهر الفضيل ضرورية للمحافظة على حيوية وصحة الجسم حيث أن نظام الحياة اليومي ونظام الجسم يتغير في الشهر الفضيل.

إنتبه.. ممارسة الرياضة قد تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض



معنا في الاستوديو الكوتش "عمر موصللي" سيطلعنا على أبرز التمارين التي يمكن لنا ممارستها دون الاحساس بالارهاق خلال هذا الشهر..

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