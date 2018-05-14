يوفينتوس يتوج بلقب الدوري الايطالي للمرة السابعة على التوالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نجح نادي يوفنتوس في حسم بطولة الدوري الإيطالي رسميًا لموسم 2017-2018 بعد التعادل السلبي أمام روما في ملعب الأولمبيكو بالجولة السابعة والثلاثين.

كانت المباراة مليئة بالإثارة منذ الشوط الأول، خاصة فى ظل وجود حالات عنف من لاعبى الفريقين أسفرت عن طرد الدولي البلجيكي رادا نيانجولان بعد تدخل عنيف مع الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 68.

كانت هناك فرصة خطيرة في الشوط الأول عن طريق باولو ديبالا الذي وجد نفسه في مواجهة مع حارس روما أليسون بيكر الذي نجح في قطع الكرة بالدقيقة 16.

وشهدت الدقيقة 44، فرصة من ركلة حرة مباشرة من منطقة مميز على مرمى يوفنتوس ولكن ألكسندر كولاروف لاعب روما سدد الكرة بجانب القائم الأيمن.

وفي الشوط الثاني، لم يكن الحال أفضل من الشوط الأول، وفي النهاية لم يستغل الفريقان الوقت لتسجيل أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي بعد أن ارتفع رصيده إلى 92 نقطة بفارق أربع نقاط عن نابولي الذي حقق الفوز على حساب سامبدوريا بهدفين نظيفين.

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