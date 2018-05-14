نيمار يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (ا ف ب)

اختير مهاجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الحالي ، وذلك من خلال تصويت شارك فيه نظراؤه اللاعبون الذين اختاروه لخلافة زميله الأوروغوياني إدينسون كافاني.

ويأتي تتويج النجم البرازيلي نيمار الذي كلف سان جرمان الصيف الماضي 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة الإسباني، رغم غيابه عن الملاعب منذ أواخر فبراير الماضي، وعدم مشاركته في تتويج النادي الباريسي بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة.

وتسلم نيمار (26 عاما) الجائزة من يدي مواطنه الأسطورة رونالدو الفائز بكأس العالم عامي 1994 و2002، قبل أن يتوجه إلى الحاضرين بالفرنسية قائلا: "مساء الخير جميعا"، ثم أكمل بالبرتغالية حيث أضاف "أشكر كل زملائي، فريقي بأكمله".

وقال أغلى لاعب في العالم: "أنا متأثر جدا، سعيد جدا بالموسم الذي قدمناه. أشكر عائلتي، أصدقائي. الخلاصة، أريد ببساطة أن أقول بأني سعيد جدا، وأشعر بالفخر. لولا زملائي، لما حصلت على هذه الجائزة. أهنئ كيليان (مبابي) وكافاني و(لاعب مرسيليا فلوريان) توفان على الموسم الذي قدموه. إنه حقا موسم كبير. شكرا للجميع".

ولعب نيمار دورا هاما في استعادة سان جرمان للقب الدوري من موناكو، إذ سجل 19 هدفا في المباريات العشرين التي خاضها، ومرر 13 كرة حاسمة أيضا قبل أن ينتهي موسمه باكرا بسبب إصابته بكسر في مشط القدم ضد مرسيليا في 25 فبراير.

وخضع نيمار لعملية جراحية في البرازيل وهو يتعافى بالشكل الذي يخوله التواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو.

ويأتي تتويج نيمار بجائزة أفضل لاعب بعد ساعات معدودة على تأكيد رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي أنه واثق "بنسبة 2000 بالمئة" من بقاء النجم البرازيلي في صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك تعقيبا على التقارير الصحافية التي تتحدث عن احتمال رحيله.

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