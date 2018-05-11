معرض جديد بموسكو قبل انطلاق كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 افتتح الفيفا في العاصمة الروسية معرض تريتياكوف الجديد المتحف ، الذي يشتهر بمجموعته الفنية الروسية مستعد لاستقبال جماهير كرة القدم الذين سيأتون إلى البلاد لمشاهدة البطولة. وسيتمكن معجبي كرة القدم من زيارة المعرض مجانًا اعتبارًا من 15 أيار.

ستحب عشاق الرياضة وكرة القدم اللوحات الفنية والمنحوتات المعروضة في المعرض.

وقال مدير قاعة تريتياكوف في الولاية زلفيرا تريجولوفا إنهم يريدون أن يتعلم الناس عن الفن الروسي والتاريخ.

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